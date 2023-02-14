ЕС оценил ущерб инфраструктуры Украины
Евросоюз оценивает ущерб инфраструктуры Украины за год конфликта в 129 млрд евро.
Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.
«Российская полномасштабная агрессия к настоящему моменту причинила ущерб инфраструктуре Украины на 129 млрд евро», - отмечается в заявлении.
Одновременно с этим заявлением замглавы Еврокомиссии Валдис Домабровскис написал в Twitter, что к годовщине начала войны ЕК приняла решение досрочно завершить антидемпинговое расследование против экспорта стальной продукции из Украины и отменить защитные пошлины на стальную продукцию, ввозимую из этой страны, «для поддержки экономики Украины».