Массовое отравление собак в Загатале. Полиция начала проверку

В Загатале расследуют факт массового отравления собак.

По словам главного инспектора Шекинской региональной группы пресс-службы МВД капитана полиции Махира Масимова, на основании поступившей в отдел полиции информации о массовом отравлении собак в Загатальском районе и распространенных в социальных сетях видеокадров начато разбирательство.

«Изъятые с участием ветеринара образцы направлены на проверку в лабораторию. По факту проводится расследование», - сообщили в МВД.