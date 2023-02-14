Премьер Нидерландов в Киеве
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил телеканал RTL.
По данным телеканала, главу правительства в поездке сопровождает министр внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер.
«Основной целью визита является выражение солидарности с Украиной», - утверждает RTL.
Утром Рютте и Шрайнемахер возложили венки к стене памяти в Киеве. Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским должна пройти днем.
Предыдущий визит Рютте в Украину состоялся в июле прошлого года.