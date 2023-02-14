В состоявшейся в пятницу, 17 февраля, встрече с представителями СМИ в рамках акции «Открытые двери» ПО «Азеригаз» SOCAR приняли участие начальник отдела расследования жалоб «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев и глава отдела Службы аварийного вызова «Азеригаз» Халида Шимшек.

Выступивший на встрече Кербалаев сообщил, что в январе текущего года в «Азеригаз» поступило 1399 обращений, что меньше аналогичного показателя за январь прошлого года.

Начальник отдела рассказал о задачах, стоящих перед газовой инфраструктурой Азербайджана на 2023 год. По его словам, в текущем году планируется осуществить работы по газификации и реконструкции газовой инфраструктуры в 150 населенных пунктах.

Выступившая после Халида Шимшек рассказала, что в Службу аварийного вызова в феврале этого года поступило 66 515 обращений, некоторые из которых повторялись. 739 обращений были связаны с газификацией, 9 из которых направили граждане, ставшие жертвами выдававших себя за подрядчиков дельцов. В связи с этим Шимшек посоветовала осуществлять работы по газификации только на основании договора с лицензированными подрядчиками, которые указаны на официальном сайте ПО azeriqaz.az.

Затем представители «Азеригаз» ответили на интересующие журналистов вопросы.