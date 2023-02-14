В Китае объявили о победе над коронавирусом

Власти Китая объявили о «решительной победе» над COVID-19. Заявление было сделано после заседания в пятницу Постоянного комитета Политбюро правящей Коммунистической партии во главе с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом передает «Радио Свобода».

Власти Китая отмечают, что за короткий срок с ноября прошлого года удалось «плавно изменить» подход к борьбе с пандемией, и власти оказались верны в своих решениях. В заявлении Политбюро также говорится, что смертность от коронавирусной инфекции в КНР «самая низкая в мире».

«Китай сотворил чудо в истории человечества, выйдя из пандемии при столь высоком уровне населения», – подчеркнули в Пекине.