Икрам Нур, автор haqqin.az 15:37

В Китае любят церемонии, в Иране – символы. Учитывая это, президента Ирана Ибрагима Раиси в Пекине принимали помпезно, при всяком удобном случае подчеркивая его статус «дорогого гостя». Но при этом стараясь не ответить ничего конкретного на те вопросы, которые ставил иранский президент. Политики в Тегеране считают себя «богами переговоров», умея запутать и увести в сторону от главных вопросов. На этот раз в Пекине их встретили игроки такого же уровня, наглядно показав, что в этой тактике иранцам еще много есть чему поучиться. Следуя традиции говорить об успехах там, где их и следов нет, по итогам визита Раиси в Пекин МИД Ирана выпустил заявление, в котором говорится: «Несмотря на противодействие врагов Исламской Республики Иран и Китая укреплению и развитию отношений между двумя странами, эти отношения предприняли большие шаги при благоприятном управлении обеих сторон».

Но вот в чем проблема – никакой конкретики, никаких реальных проектов за этими словами не стоит. Все попытки иранцев заинтересовать китайских партнеров совместными планами в экономике и в политике натыкались на вежливое, но твердое: «Считаем это несвоевременным, время для этого пока не пришло, вернемся к этим вопросам позже. Когда-нибудь». Иранские дипломаты еще пытаются «сделать хорошую мину при плохой игре» и акцентируют внимание на том, что Си Цзиньпинь на встрече с Раиси заявил следующее: «Китай поддерживает Иран в защите национального суверенитета и в сопротивлении односторонности и запугиванию». Но, помилуйте, а когда в Пекине говорили иначе? Это вполне дежурные фразы. И главное здесь то, что за ними ничего не стоит. В информации о визите Раиси в Пекин не было никаких, еще раз подчеркиваю, никаких подробностей о договоренностях по конкретным проектам. И даже о том, что такие проекты обсуждались. А это может означать только одно – ирано-китайское сотрудничество и пресловутое «стратегическое партнерство» между Пекином и Тегераном остается только на бумаге, только в теории. Что бы ни говорили по этому поводу различные комментаторы, пределы взаимодействия между Китаем и Ираном имеют четко определенные Пекином границы – и китайцы совершенно не собираются их пересекать. Китайское руководство может принципиально не соглашаться с санкциями против Ирана, но нет ни одной сколько-нибудь крупной китайской компании, ни одного банка в КНР, которые действовали бы в обход них.

То же и с экспортом иранской нефти в КНР. Во-первых, покупая ее, Пекин не инвестировал еще ни юаня в ее добычу. Во-вторых, как только пошла с огромными скидками нефть из России – китайцы сократили закупки «черного золота» в Иране. Могут возразить: «Но ведь Китай в ходе нынешнего визита Раиси пообещал Ирану содействовать со вступлением в БРИКС, разве это не подтверждение глубокого партнерства?» Не буду здесь о том, что на самом деле представляет собой эта виртуальная организация и каково ее реальное влияние на международные отношения. Скажу о другом – одновременно с обещаниями «поспособствовать» Ирану Китай то же самое пообещал и саудитам, одним из главных противников Тегерана в Эр-Рияде. Как ни старался Иран, как ни пытался Раиси в ходе нынешнего визита – Тегеран так и не получил статус эксклюзивного партнера Пекина. Более того, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Турция и Совет сотрудничества стран Персидского залива... уже имеют существенные отношения с Китаем. И уровень связей с этими странами уже превышает уровень китайско-иранского сотрудничества.