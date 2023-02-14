В Китае пропал банкир-миллиардер. Акции его компании рухнули

В Китае пропал миллиардер, глава инвестиционного банка China Renaissance Бао Фань. Его семье сказали, что он сотрудничает со следствием. Об этом сообщает Bloomberg.

Управляющая банком компания сообщила, что не может связаться с Фанем и у нее нет информации, что его исчезновение связано с деятельностью банка. После этого акции компании на Гонконгской бирже подешевели вполовину.

Китайское издание Caixin сообщило, что с Фанем нет связи уже двое суток, он также не появлялся в офисе. Источник Bloomberg, попросивший об анонимности, сообщил, что семью Фаня уведомили, что тот сотрудничает со следствием. Также под следствием с сентября находится бывший президент China Renaissance Конг Линь, сообщили Caixin и Bloomberg.

Власти Китая ничего не говорят об исчезновении Фаня. China Renaissance отказалась от комментариев.

Бао Фань основал China Renaissance в 2005 году и вывел ее на биржу в 2018 году, получив 346 миллионов долларов. China Renaissance – ведущий в Китае инвестиционный банк, ориентированный на технологии. На конец июня 2022 года в управлении компании находилось около 48,6 миллиарда юаней (7,1 миллиарда долларов США).