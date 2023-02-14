В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы, сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
Отмечается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного управления полиции, Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, обнаружены оружие и боеприпасы.
Изъяты и переданы по назначению 1 зенитно-ракетный комплекс «Игла», 1 противотанковый комплекс «Фагот», 1 пулемет, 1 винтовка, 9 ручных гранат разных типов, 45 различных снарядов, 4 взрывателя, 1325 патронов различного калибра и другие боеприпасы.