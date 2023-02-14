Граждан Азербайджана массово не впускают в Дубай главное на этот час
В последние дни сотни граждан Азербайджана столкнулись с беспрецедентным доселе явлением – посольство Объединенных Арабских Эмиратов, ссылаясь на МИД и Миграционную службу своей страны, отказывает азербайджанцам в выдаче въездных виз. Более того, многие граждане Азербайджана внезапно оказались в черном списке Миграционной службы ОАЭ, получив пожизненный запрет на въезд на территорию Эмиратов.
А накануне вечером в аэропорту Дубая был задержан гражданин Азербайджана, бизнесмен Хайям Ильхам оглу Сафарли. За считанные минуты до своего задержания Х.Сафарли успел оставить запись на своей странице в Инстаграме.
Х.Сафарли был задержан без всяких на то причин, а его рабочая виза аннулирована. По информации, аналогичные меры предпринимают и против других граждан Азербайджана, работающих в ОАЭ. Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в ОАЭ, диппредставительство нашей страны в связи с инцидентом по делу Х.Сафарли направило соответствующую ноту в МИД Эмиратов.
Руководители многих туристических компаний Азербайджана с беспокойством отслеживают сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что впервые сталкиваются с таким визовым кризисом в отношениях двух стран. «Обычно посольство выдавало визы за считанные часы. А теперь все имена наших граждан включили в черный список. Мы не понимаем, что происходит», - сказал в беседе с haqqin.az один из руководителей туристической отрасли Азербайджана.
В ближайшие часы haqqin.az попытается представить позицию МИД Азербайджана.