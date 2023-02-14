В последние дни сотни граждан Азербайджана столкнулись с беспрецедентным доселе явлением – посольство Объединенных Арабских Эмиратов, ссылаясь на МИД и Миграционную службу своей страны, отказывает азербайджанцам в выдаче въездных виз. Более того, многие граждане Азербайджана внезапно оказались в черном списке Миграционной службы ОАЭ, получив пожизненный запрет на въезд на территорию Эмиратов.

А накануне вечером в аэропорту Дубая был задержан гражданин Азербайджана, бизнесмен Хайям Ильхам оглу Сафарли. За считанные минуты до своего задержания Х.Сафарли успел оставить запись на своей странице в Инстаграме.