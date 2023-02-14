Сийярто: Азербайджан – наш давний друг и важный стратегический партнер

Азербайджан - важный стратегический партнер Будапешта, написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым.

«Азербайджан приобрел много новых друзей в Западной Европе после того, как стало ясно, что без природного газа Азербайджана невозможно решить проблему безопасности энергоснабжения Европы. Мы давно об этом говорили, поэтому Азербайджан - не только наш давний друг, но и важный стратегический партнер. В духе этого мы с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым сели за стол переговоров», - отметил Сийярто.