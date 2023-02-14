UNEC и World Business Angels Investment Forum договорились о сотрудничестве
Всемирный инвестиционный форум бизнес-ангелов (World Business Angels Investment Forum, WBAF) и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) подписали меморандум о сотрудничестве.
В мероприятии приняли участие председатель Всемирного инвестиционного форума бизнес-ангелов Байбарс Алтунташ, президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, руководители государственных и частных структур, а также структурных подразделений университета.
Ректор Адалат Мурадов сообщил, что UNEC и WBAF впервые в мире совместно откроют программу Мини-MBA по «Ангел-инвестору». Также он довел до внимания, что преподаватели и студенты посредством Центра финансовой инклюзии WBAF (Financial Inclusion Center) получат возможность связаться с инвесторами 132 стран.
А.Мурадов отметил, что это сотрудничество даст большой толчок развитию и интернационализации стартап-движения в университете. Он подчеркнул, что связи UNEC с университетами Бахрейна будут расширяться, преподаватели и студенты будут иметь доступ к базе данных электронной библиотеки Форума. Он также предложил создать в UNEC Центр регионального сотрудничества Форума.
Председатель Всемирного инвестиционного форума бизнес-ангелов Байбарс Алтунташ отметил, что Форум имеет 1400 партнеров в 132 странах. Б.Алтунташ отметил, что сотрудничество с UNEC принесет большую пользу не только университету, но и региону.
Президент КПА Мамед Мусаев рассказал о задачах, поставленных президентом Ильхамом Алиевым в направлении социально-экономического развития Азербайджана. Он раскрыл важные моменты, на которые может повлиять сотрудничество WBAF с UNEC.
Затем Алтунташ и Мурадов подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, в UNEC откроется программа Мини-MBA по «Ангел-инвестору», преподаватели и студенты получат возможность бесплатного пользования услугами Центра финансовой инклюзии WBAF. В меморандуме нашли отражение такие моменты, как привитие студентам предпринимательских навыков, обучение механизму развития smart-финансов, а также создание новых стартапов в направлении формирования глобальной экономики и проведение тренингов с целью привлечения предпринимателей. В рамках меморандума UNEC получил право на перевод книги «Ангел-инвестор» на азербайджанский язык и на ее публикацию.