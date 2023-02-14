UNEC и World Business Angels Investment Forum договорились о сотрудничестве

В мероприятии приняли участие председатель Всемирного инвестиционного форума бизнес-ангелов Байбарс Алтунташ, президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, руководители государственных и частных структур, а также структурных подразделений университета.

Ректор Адалат Мурадов сообщил, что UNEC и WBAF впервые в мире совместно откроют программу Мини-MBA по «Ангел-инвестору». Также он довел до внимания, что преподаватели и студенты посредством Центра финансовой инклюзии WBAF (Financial Inclusion Center) получат возможность связаться с инвесторами 132 стран.

А.Мурадов отметил, что это сотрудничество даст большой толчок развитию и интернационализации стартап-движения в университете. Он подчеркнул, что связи UNEC с университетами Бахрейна будут расширяться, преподаватели и студенты будут иметь доступ к базе данных электронной библиотеки Форума. Он также предложил создать в UNEC Центр регионального сотрудничества Форума.