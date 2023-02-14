Находящийся с визитом в Венгрии министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Сахиль Бабаев встретился с получающими образование в этой стране азербайджанскими студентами.

На встрече Бабаев отметил успешное продолжение президентом Ильхамом Алиевым молодежной политики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, активное участие азербайджанской молодежи в развитии страны.

Министр рассказал участникам встречи о проделанной азербайджанским государством работе по созданию условий для получения азербайджанскими гражданами образования в высших учебных заведениях зарубежных стран.

На встрече было доведено до внимания, что азербайджано-венгерские связи постоянно расширяются на основе стратегического партнерства, включая сотрудничество в области образования, и что в Венгрии на данный момент обучаются более 1000 азербайджанских студентов.

Бабаев поведал об активных программах занятости, реализуемых в нашей стране для поддержки выхода молодежи на рынок труда и малого бизнеса, повышения ее трудовых навыков.

Была отмечена работа, проводимая в области обеспечения участия в процессе успешных социально-экономических реформ в Азербайджане возвращающихся в страну кадров, завершивших обучение в зарубежных странах.

На встрече Бабаев также ответил на интересующие студентов вопросы.