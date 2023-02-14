Почему болят почки: врач разъясняет

Вначале врач указал, что "любое заболевание, нарушающее работу почек и приводящее к хроническому воспалению, может вызвать хроническую болезнь почек. В первую очередь, следует отметить сахарный диабет и диабетическую нефропатию, являющуюся одним из самых ранних его осложнений. Гипертоническая нефропатия вызвана повышенным артериальным давлением, различными видами хронического гломерулонефрита, острым васкулитом и другими первичными или вторичными аутоиммунными заболеваниями. Хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь и другие хронические инфекции мочевыводящих путей различной этиологии могут привести к хронической болезни почек, если вовремя не начать лечение. Некоторые наследственные патологии, такие как поликистоз почек и синдром Альпорта, приводят к почечной недостаточности. Кроме того, неправильный прием препаратов с нефротоксическим действием также может привести к хронической болезни почек. В группу риска входят люди, имеющие указанные заболевания и не находящиеся под наблюдением врача.

Врач отмечает, что в большинстве случаев в начальной стадии болезни серьезных жалоб нет, а у группы больных почечная недостаточность выявляется уже на запущенной стадии: "Начальные симптомы включают повышение артериального давления и отек нижних конечностей. Кроме того, отмечаются такие жалобы, как изменение суточного мочеиспускания, частое мочеиспускание ночью или жжение при мочеиспускании. Такие симптомы, как слабость, потеря аппетита, тошнота, одышка, зуд и покалывание в нижних конечностях наблюдаются у больных с более поздними стадиями".

На вопрос, можно ли полностью вылечиться от заболеваний почек, Эльнур Фараджев ответил так: "Как и при всех хронических заболеваниях, при раннем выявлении болезней почек лечение бывает более действенным. Однако, как я отметил, эта группа заболеваний во многих случаях может проходить бессимптомно, и для своевременного выявления рекомендуется проходить профилактические осмотры. Это простые обследования, проводимые в каждом медучреждении (общий анализ мочи раз в два года, определение в крови таких веществ, как креатинин, мочевина, мочевая кислота). И самое главное, УЗИ-обследование позволяет на ранней стадии определить проблемы почек".

Пациентам, получающим заместительную почечную терапию (гемодиализ и перитонеальный диализ), врач рекомендует строго соблюдать диету: "Им следует стараться ограничивать продукты, богатые фосфором и калием, но при этом количество белковой пищи и калорийность рациона должны быть достаточными. Также очень важно отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. Как правило, пациентам в диализном периоде ХБП не нужно вносить существенных изменений в свой образ жизни. Больные могут продолжать свою трудовую деятельность, кроме тяжелой физической работы, могут выезжать в командировки в зарубежные страны и путешествовать. Однако им следует обращаться в центры гемодиализа, расположенные в том городе, куда они едут, и подать заявку на сеансы гемодиализа во время своего пребывания".

Врач-нефролог также указал, что у женщин, находящихся на диализе, очень низкая вероятность забеременеть. Рождение здорового ребенка возможно только после пересадки почек. У женщин с пересаженной почкой шансы забеременеть и стать матерями почти такие же, как и у женщин без заболеваний почек. Через год ожидания после трансплантации почки назначают новые лекарства и затем можно планировать беременность.

Чтобы сохранить почки здоровыми, Фараджев советует вести здоровый образ жизни, следить за весом, сократить потребление соли и пить много чистой воды. Не следует забывать, что физическая активность полезна не только для общего тонуса организма, но и для здоровья почек. Некоторые препараты, например, обезболивающие, при длительном применении оказывают нефротоксическое действие, указал врач.