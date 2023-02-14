Российская шпионская сеть несет серьезные потери

За последний год разведслужбы России столкнулись с самым серьезным со времен холодной войны сокращением потенциала своей шпионской сети за рубежом. Это еще одно последствие вторжения в Украину, которое Владимир Путин, вероятно, не предвидел, отдавая приказ о вводе войск. Так пишет The Washington Post со ссылкой на источники газеты в службах безопасности США и Европы.

В материале издания отмечается, что масштаб ответной реакции на войну в Украине, по-видимому, застал Россию врасплох. В результате были ослаблены возможности Москвы поддерживать контакты с информаторами в Европе, проводить шпионские операции и собирать разведданные по ключевым для Кремля темам, в том числе по вопросу поставок оружия в Украину.

Несмотря на это, Россия сохраняет значительный потенциал для осуществления шпионской деятельности за рубежом, предупреждают те же источники.

Западные спецслужбы ожидают, что Россия будет восстанавливать свою шпионскую сеть в Европе. По словам высокопоставленного представителя одной из западных спецслужб, ни одна из известных попыток повторного внедрения российских агентов «не увенчалась успехом».

Российские спецслужбы, судя по некоторым признакам, на грани отчаяния, полагает неназванный сотрудник ФБР. Компенсировать свои потери Россия также пытается, более активно полагаясь на кибершпионаж и используя потоки беженцев.