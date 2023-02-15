Главный урок для Азербайджана после землетрясения в Турции: кустарная арматура, бездеятельность муниципалитетов, нарушение строительных норм Расклад депутата Фазиля Мустафы
«Предугадать или предотвратить землетрясение невозможно, но есть способы максимально снизить риски гибели или ранения людей. Для этого следует предпринять комплекс мер», - заявил в интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, призывая власти извлечь урок из этой трагедии.
В частности, необходимо совершенствовать работу муниципалитетов для координации действий в случае экстренной ситуации и оказания быстрой помощи потерпевшим. Как показывает ситуация в Турции, где наличествует сильная централизация власти, помощь может запаздывать. Между тем у муниципалитетов должны быть возможности оперативно участвовать в процессе спасения людей на локальном уровне.
Следующий важный момент, о котором сказал Мустафа, — это определение мест, куда жители города или села могут быть эвакуированы в случае угрозы разрушения жилых построек. Люди должны знать, в каком районе и помещении, - скажем, в спортивном комплексе или театре, - они найдут убежище, чтобы переждать критический период. Мустафа обратил внимание на то, что в Турции после первого землетрясения люди вышли из домов, но так как им не было предоставлено мест для укрытия, они вернулись в свои дома, где спустя 9 часов их настиг повторный толчок.
Одной из первостепенных задач, с точки зрения Мустафы, является переустройство дорожной инфраструктуры, чтобы полностью исключить образование заторов. При сильном землетрясении очень высок риск разрушения мостов, что может привести к коллапсу всего дорожного движения. К этому надо добавить учёт массовой паники во время землетрясений, когда люди стремятся быстрее выехать из города. В такой ситуации спасателям очень сложно прибыть к местам разрушений.
Далее депутат отметил необходимость подготовки специалистов со знанием сейсмологии – желательно в зарубежных учебных заведениях. Все участники строительной сферы обязаны иметь знания в области сейсмической активности.
Другой важный момент — это информирование населения о том, как следует действовать во время землетрясений. Это важный фактор, позволяющий предотвратить гибель людей. Большинство погибших в Турции находились на лестнице - самой опасной зоне дома. Все должны знать, что при появлении толчков нельзя бросаться к лестнице или заходить в лифт. Также необходимо иметь представление о безопасных местах в квартире, где человек может укрыться: под обеденным столом, в проеме внутренней двери, в углах комнаты, избегая окон.
По словам депутата, необходимо категорически запретить строить дома ближе друг другу, чем на расстоянии в 25 метров, что предусмотрено строительными нормами. При этом ключевым фактором в плане обеспечения устойчивости зданий является качество арматуры. В этом вопросе остаются проблемы. Самые прочные и эластичные элементы арматуры не производятся в Азербайджане и закупаются за рубежом. Этот факт обнаружился в ходе судебных процессов, касающихся строительной сферы, после чего ввоз импортной арматуры, поставлявшейся в рамках монопольных схем, был прекращен. Сейчас на рынке арматуры не осталось выбора, и эта проблема требует своего решения, сказал Мустафа.
По его мнению, множество предпринимателей расценивает строительный сектор как наиболее перспективный, потому что здесь наиболее благоприятные условия для бизнеса. Действительно, в этой сфере предприниматель быстро окупает свои расходы и получает прибыль. Но сами бизнесмены зачастую не имеют даже минимального представления о строительстве.
Они стремятся только к быстрому обогащению, даже если построенные с помощью их материалов дома свалятся или распадутся при первых подземных толчках. В Баку есть много домов, отвечающих самым высоким стандартам качества. Но есть и совершенно безответственные предприниматели, которые работают под "крышей" какого-то высокопоставленного чиновника, сказал депутат.
Мустафа считает бесполезным проведение экспертизы новостроек на предмет устойчивости к землетрясениям, поскольку уверен в том, что с началом кампании по экспертизе зданий вновь заработают коррупционные механизмы, и всё, как говорится, будет спущено на тормозах. С другой стороны, депутат выразил непонимание принципов реагирования государства в случае, если в результате экспертизы какой-то дом окажется не соответствующим стандартам устойчивости. Что тогда делать с его жителями? Куда их расселять?
Так или иначе, все дома, которые отныне будут строить, должны находиться под жестким и тщательным контролем на предмет соблюдения строительных норм и правил, заявил Мустафа.
Депутат выразил сожаление, что сфера строительства на настоящий момент подвержена интересам отдельных должностных лиц: «То площади мостят мрамором, и люди падают во время снега и дождя, то каждый год меняют бордюры на улицах и т.д. Поэтому уже сегодня следует предпринять меры, которые снизят риски гибели и ранения наших граждан в случае стихийных бедствий. В мире есть богатый опыт в этой сфере, использование которого позволит людям выжить даже в том случае, если их дом окажется затронут землетрясением».