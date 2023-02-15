Записал: Джейхун Наджафов, собкор 18:29

«Предугадать или предотвратить землетрясение невозможно, но есть способы максимально снизить риски гибели или ранения людей. Для этого следует предпринять комплекс мер», - заявил в интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, призывая власти извлечь урок из этой трагедии. В частности, необходимо совершенствовать работу муниципалитетов для координации действий в случае экстренной ситуации и оказания быстрой помощи потерпевшим. Как показывает ситуация в Турции, где наличествует сильная централизация власти, помощь может запаздывать. Между тем у муниципалитетов должны быть возможности оперативно участвовать в процессе спасения людей на локальном уровне. Следующий важный момент, о котором сказал Мустафа, — это определение мест, куда жители города или села могут быть эвакуированы в случае угрозы разрушения жилых построек. Люди должны знать, в каком районе и помещении, - скажем, в спортивном комплексе или театре, - они найдут убежище, чтобы переждать критический период. Мустафа обратил внимание на то, что в Турции после первого землетрясения люди вышли из домов, но так как им не было предоставлено мест для укрытия, они вернулись в свои дома, где спустя 9 часов их настиг повторный толчок.

Одной из первостепенных задач, с точки зрения Мустафы, является переустройство дорожной инфраструктуры, чтобы полностью исключить образование заторов. При сильном землетрясении очень высок риск разрушения мостов, что может привести к коллапсу всего дорожного движения. К этому надо добавить учёт массовой паники во время землетрясений, когда люди стремятся быстрее выехать из города. В такой ситуации спасателям очень сложно прибыть к местам разрушений. Далее депутат отметил необходимость подготовки специалистов со знанием сейсмологии – желательно в зарубежных учебных заведениях. Все участники строительной сферы обязаны иметь знания в области сейсмической активности. Другой важный момент — это информирование населения о том, как следует действовать во время землетрясений. Это важный фактор, позволяющий предотвратить гибель людей. Большинство погибших в Турции находились на лестнице - самой опасной зоне дома. Все должны знать, что при появлении толчков нельзя бросаться к лестнице или заходить в лифт. Также необходимо иметь представление о безопасных местах в квартире, где человек может укрыться: под обеденным столом, в проеме внутренней двери, в углах комнаты, избегая окон.

По словам депутата, необходимо категорически запретить строить дома ближе друг другу, чем на расстоянии в 25 метров, что предусмотрено строительными нормами. При этом ключевым фактором в плане обеспечения устойчивости зданий является качество арматуры. В этом вопросе остаются проблемы. Самые прочные и эластичные элементы арматуры не производятся в Азербайджане и закупаются за рубежом. Этот факт обнаружился в ходе судебных процессов, касающихся строительной сферы, после чего ввоз импортной арматуры, поставлявшейся в рамках монопольных схем, был прекращен. Сейчас на рынке арматуры не осталось выбора, и эта проблема требует своего решения, сказал Мустафа. По его мнению, множество предпринимателей расценивает строительный сектор как наиболее перспективный, потому что здесь наиболее благоприятные условия для бизнеса. Действительно, в этой сфере предприниматель быстро окупает свои расходы и получает прибыль. Но сами бизнесмены зачастую не имеют даже минимального представления о строительстве. Они стремятся только к быстрому обогащению, даже если построенные с помощью их материалов дома свалятся или распадутся при первых подземных толчках. В Баку есть много домов, отвечающих самым высоким стандартам качества. Но есть и совершенно безответственные предприниматели, которые работают под "крышей" какого-то высокопоставленного чиновника, сказал депутат.