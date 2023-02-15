Зеленский о возможности участия Беларуси в войне

«Мы считаем, что на сегодня вероятности (участия Беларуси – ред. ) и высокого риска нет. Во-первых, трудно привлечь в состав Вооруженных сил России белорусских воинов. Одно дело, когда с территории Беларуси летят ракеты, с их аэродромов летят самолеты, другое дело, если ты осознанно идешь в наступление», - сказал он, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятным участие белорусских войск в войне России против Украины.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей».

«Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», - предупредил белорусский лидер.