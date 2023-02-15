Объявлен победитель конкурса «EY Предприниматель года»

Теперь С. Мамедов будет представлять Азербайджан на международном этапе конкурса «Всемирный предприниматель года». Победитель был выбран из числа 13 кандидатов независимым жюри, в состав которого вошли представители бизнес-сообщества, международных финансовых институтов и руководители известных компаний. Следует отметить, что Simbrella - это азербайджанская компания, работающая по всему миру в сфере финансовых технологий (FinTech).

«Конкурс знакомит общество с передовыми предпринимателями страны, создает здоровую конкурентную среду и вдохновляет наших бизнесменов на стремление быть лучшими. Все это является существенным вкладом в деловую среду нашей страны. Начав проводить конкурс «EY Предприниматель года» в Азербайджане, компания EY заложила основу прекрасной традиции. Цели конкурса полностью совпадают с корпоративными ценностями и принципами социальной ответственности банка ABB. Именно поэтому мы поддерживаем его проведение и гордимся своим непосредственным участием в формировании такой полезной практики в нашей стране», - отметил Аббас Ибрагимов, председатель правления банка ABB на церемонии награждения, также подчеркнув, что банк уже четвертый год поддерживает конкурс.

«Мы стали свидетелями масштабных изменений в мире, вызванных пандемией и геополитической нестабильностью. События последних лет оказались невероятно сложными для предпринимателей как в Азербайджане, так и в других странах мира. Этот конкурс, организованный в нашей стране компанией EY, является предметом поддержки достойных людей, которые решили продолжать свое дело, невзирая на все препятствия и трудности. Я верю, что эти целеустремленные и демонстрирующие стойкость люди оправятся от текущих рыночных потрясений, продолжат вдохновлять других и развивать свой бизнес», - сказал Ильгар Велиев, управляющий партнер EY в Азербайджане. «EY гордится возможностью чествовать участников конкурса «Предприниматель года», которым есть что рассказать и которые приносят неоценимую пользу обществу».

Вице-президент ВР по вопросам внешних связей и коммуникаций в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли сказал: «Мы рады продолжать оказывать поддержку конкурсу EY «Предприниматель года», поскольку он направлен на признание предпринимательских достижений и достигнутого развития местных предприятий. Эта цель соотносится с нашими собственным усилиями по развитию местных цепочек поставок и предпринимательства».

После объявления победителя Сеймур Мамедов поделился своими впечатлениями: «Познакомившись с участниками, я понял, что каждый из них достоин победы. Участвовать вместе с ними в финале для меня уже успех. Хотя я не ожидал, что судьи присудят мне победу, это для меня большая радость и гордость».

Конкурс «EY Предприниматель года», учрежденный компанией EY, проводится с 1986 года и помимо Азербайджана организуется более чем в 60 странах. В настоящее время это одна из самых престижных наград в мире бизнеса, целью конкурса является демонстрация успеха перспективных бизнесменов. Партнерами конкурса также являются компании ВР, Veysəloğlu, Ekvita, AZPROMO и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

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