В целях оказания поддержки пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции городские и районные органы исполнительной власти Азербайджана ежедневно направляют в братскую страну гуманитарную помощь.

В настоящее время одним из важнейших вопросов является обеспечение теплым убежищем оставшихся без крова в зоне бедствия.

Для этого по заказу городских и районных органов исполнительной власти Азербайджана в Баку изготовлены и поэтапно отправляются в Турцию более 90 современных домов модульного типа.

В 1- и 2-комнатных домах, изготовленных быстро и качественно, созданы все необходимые условия для проживания 10-12 человек.

С 13 февраля соответствующими городскими и районными органами исполнительной власти в Турцию отправлено 26 домов модульного типа. Еще 22 дома, построенные по заказу ИВ города Ширван, Апшеронского, Агстафинского, Имишлинского, Загатальского, Геранбойского, Джалилабадского и Тертерского районов, были отправлены в Турцию сегодня.

До конца недели местные органы исполнительной власти планируют отправить в пострадавшие от стихийного бедствия провинции еще 43 модульных дома.

Кроме того, с первых дней после землетрясения органы исполнительной власти закупают и отправляют в братскую страну предметы первой необходимости – теплые вещи, постельное белье, различные продукты питания и промышленные товары, медикаменты, обогреватели, генераторы, палатки. На сегодняшний день гуманитарная помощь, организованная исполнительной властью 57 городов и районов, направлена в Кахраманмараш, Малатью, Адыяман и другие турецкие провинции.

Городская и районная исполнительная власть продолжит направление гуманитарной помощи в зону стихийного бедствия.