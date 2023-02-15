Макрон хочет организовать конференцию по противовоздушной обороне в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен организовать конференцию по вопросам противовоздушной обороны в Европе с участием оборонных предприятий.

"Эта конференция позволит обсудить этот вопрос с участием всех европейских предприятий, у которых есть предложения, но также рассмотреть эту тему под стратегическим углом, включая вопросы ядерного сдерживания", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, принять участие в конференции должны в том числе Великобритания, Германия и Италия. Встреча, отметил он, пройдет в Париже.