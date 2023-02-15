"Польский дипломат в цивилизованном ключе был проинформирован об ответных мерах белорусской стороны на антигуманное одностороннее решение правительства Матеуша Моравецкого закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" с польской стороны", - говорится в сообщении.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД, комментируя вызов польского поверенного в делах в белорусское внешнеполитическое ведомство из-за закрытия Варшавой 10 февраля пограничного пункта пропуска "Бобровники".

Штат генерального консульства Польши в белорусском Гродно должен быть сокращен и "приведен к количественному паритету" с числом сотрудников генконсульства Беларуси в Белостоке.

"Штат генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведен к количественному паритету с числом сотрудников генерального консульства Беларуси в Белостоке", - заявили в МИД.

В МИД также заявили, что Беларусь имеет право на более серьезный ответ после закрытия Польшей погранпункта.

"Еще раз подчеркиваем, что все меры носят ответный характер. Беларусь и далее не планирует инициативно ухудшать условия жизни и ведения бизнеса ни своим, ни соседним гражданам, - говорится в сообщении. - Однако любые деструктивные шаги польского правительства не будут оставлены без внимания, в этой связи оставляем за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов".

"Белорусская сторона также не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши. Мы давали ему шанс, однако вместо налаживания мостов и содействия решению проблемных вопросов, в том числе для польских перевозчиков, на деле его активность была направлена в противоположную сторону", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что также в ответ на действия польской стороны изменен режим перемещения польских грузоперевозчиков. "Отныне они смогут въезжать на территорию Республики Беларусь и покидать ее через любой грузовой пункт пропуска, однако исключительно на белорусско-польском участке границы", - пояснили в белорусском дипведомстве.

"В очередной раз призываем правительство Матеуша Моравецкого думать до принятия ответственных решений, влияющих на жизнь людей, и воспользоваться готовностью белорусской стороны к взаимоуважительному диалогу", - подчеркнули в МИД Беларуси.