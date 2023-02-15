Макрон: Россия не может выиграть войну против Украины

Он подчеркнул, что это "не только европейская война - это война, которая касается всего мира".

"Россия решила наносить удары по гражданской инфраструктуре и совершать военные преступления. Россия не может и не должна выиграть эту войну. Российское нападение должно завершиться поражением", - сказал Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.

Только Россия ответственна за начатую ею агрессию против Украины, РФ не может и не должна выиграть эту войну, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Также Макрон добавил, что война в Украине имеет разрушительные последствия, и только РФ ответственна за имеющийся сейчас кризис, в том числе продовольственный.

"Есть один агрессор и одна страна, на которую напали. Это ясно", - сказал президент Франции.

Он отметил, что прошел почти год с начала "катастрофической войны", начатой РФ в Украине.

Макрон подчеркнул, что РФ подрывает миропорядок также в Африке и на Кавказе с помощью ЧВК "Вагнер".

"Год назад я разговаривал с Путиным и почти поверил ему, что касается ЧВК "Вагнер", что они ему не принадлежат. А сейчас они официально вошли в российскую армию, и это прямой инструмент РФ для совершения преступлений и сеяния хаоса", - заявил Макрон.

Он добавил, что РФ обречена на "поражение в будущем", поскольку российская агрессия укрепила Украину как страну и вынудила Финляндию и Швецию подать заявку на вступление в НАТО.