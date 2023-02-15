По ее данным, боевики, число которых на данный момент неизвестно, штурмуют полицейский участок, расположенный в районе Садар в центральной части города. Сообщается, что по меньшей мере 8-10 экстремистов проникли в здание. По данным телеканала, боестолкновение продолжается уже более получаса. В результате перестрелки ранен сотрудник службы спасения. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его жизнь вне опасности.

В Пакистане продолжает расти число террористических нападений после того, как запрещенная в стране радикальная группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП, связано с движением "Талибан") объявила о прекращении действовавшего с июня 2022 года перемирия с правительством Исламской Республики.