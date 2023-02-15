Экстремисты штурмуют главный офис полиции Карачи видео
Главный офис полиции города Карачи (пакистанская провинция Синд) подвергся нападению экстремистов.
Об этом сообщает телеканал Geo.tv со ссылкой на полицию.
По ее данным, боевики, число которых на данный момент неизвестно, штурмуют полицейский участок, расположенный в районе Садар в центральной части города. Сообщается, что по меньшей мере 8-10 экстремистов проникли в здание. По данным телеканала, боестолкновение продолжается уже более получаса. В результате перестрелки ранен сотрудник службы спасения. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его жизнь вне опасности.
В Пакистане продолжает расти число террористических нападений после того, как запрещенная в стране радикальная группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП, связано с движением "Талибан") объявила о прекращении действовавшего с июня 2022 года перемирия с правительством Исламской Республики.