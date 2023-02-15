Информацию о погоде ежедневно собирают около 1 тыс. шаров-метеозондов. Они поднимаются на высоту до 35 км над землей, их полет обычно длится около 2 часов.

Об этом сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН Клэр Нюллис.

Отвечая на вопросы журналистов в связи с вызвавшими широкий резонанс в мире полетами аэростатов, она отметила, что ежедневно в мире "проводятся миллионы наблюдений" в сфере метеорологии. Эти сведения поступают к специалистам, в частности, более чем с 50 спутников, 7,3 тыс. морских судов, более 1,6 тыс. буев в морях и океанах, 4 тыс. самолетов и "почти тысячи метеозондов, оборудованных радиозондами".