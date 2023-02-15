ООН: Ежедневно в мире запускают почти по тысяче шаров-метеозондов подробности
Информацию о погоде ежедневно собирают около 1 тыс. шаров-метеозондов. Они поднимаются на высоту до 35 км над землей, их полет обычно длится около 2 часов.
Об этом сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН Клэр Нюллис.
Отвечая на вопросы журналистов в связи с вызвавшими широкий резонанс в мире полетами аэростатов, она отметила, что ежедневно в мире "проводятся миллионы наблюдений" в сфере метеорологии. Эти сведения поступают к специалистам, в частности, более чем с 50 спутников, 7,3 тыс. морских судов, более 1,6 тыс. буев в морях и океанах, 4 тыс. самолетов и "почти тысячи метеозондов, оборудованных радиозондами".
"Радиозонды закреплены на свободно поднимающихся шарах, которые запускаются одновременно почти в 900 местах в мире", - пояснила Нюллис.
По ее словам, эти шары "находятся в полете около 2 часов, делая замеры давления, скорости ветра, температуры и влажности - от уровня непосредственно над поверхностью Земли до 35 км".
"Они могут путешествовать много километров, прежде чем шар лопнет и спустится обратно на парашюте", - подчеркнула официальный представитель организации.
"Метеозонды на протяжении десятилетий являются очень важной частью сети наблюдений, и они представляют собой основной источник данных о том, что происходит над поверхностью Земли", - отметила она. Благодаря этим шарам метеорологи получают в режиме реального времени сведения, необходимые для прогнозирования погоды, мониторинга за климатом и исследований.