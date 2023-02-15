Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев принял участие в заседании, проведенном в координационном центре по чрезвычайным ситуациям в Хатае.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МЧС.

В заседании принял участие министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

На заседании были рассмотрены текущая ситуация в Хатае, серьезно пострадавшей от землетрясения, предстоящие работы, в том числе направления поисково-спасательных операций, которые будут проведены спасательными силами МЧС Азербайджана, приняты соответствующие решения.

Кроме того, на встрече с замминистра внутренних дел Турции, руководителем Хатайского координационного центра по чрезвычайным ситуациям Исмаилом Чатаклы широко обсуждались поисково-спасательные операции, проводимые силами МЧС, а также дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять.

Турецкие официальные лица выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за оказанную поддержку и помощь.