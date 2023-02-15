Спасательные работы в Турции продолжаются на месте менее 200 разрушенных домов

Поисково-спасательные операции в Турции продолжаются на месте менее 200 разрушенных зданий, под обломками которых еще могут быть люди.

Об этом сообщил в эфире турецких телеканалов вице-президент Турции Фуат Октай.

"На данный момент количество участков, где разрушены дома и где продолжаются поисково-спасательные работы, составляет менее 200. Это во всех 10 провинциях, пострадавших от землетрясений. Из 597 тыс. проинспектированных нами зданий в зоне бедствия 75 тыс. или были разрушены, или же получили крупные повреждения", - сказал он.