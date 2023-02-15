Шольц о сроках окончания войны в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что война в Украине завершится в скором времени.
Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я думаю, будет мудро готовиться к длительной войне", - сказал глава правительства ФРГ в ответ на вопрос, разделяет ли он мнение президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт может быть завершен в 2023 году.
Шольц вновь призвал союзников помогать Киеву столько, сколько будет необходимо.
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