Китай призывает Россию и Украину начать переговоры

"Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь, приступить к мирным переговорам как можно быстрее", - сказал дипломат.

Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета безопасности всемирной организации.

Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее приступить к мирным переговорам.

По его словам, США, Евросоюз, НАТО также должны сесть вместе с Россией за стол переговоров, "чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности".

"Они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности, добиться общей безопасности", - сказал Цзюнь.