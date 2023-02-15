Китай призывает Россию и Украину начать переговоры
Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее приступить к мирным переговорам.
Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совета безопасности всемирной организации.
"Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь, приступить к мирным переговорам как можно быстрее", - сказал дипломат.
По его словам, США, Евросоюз, НАТО также должны сесть вместе с Россией за стол переговоров, "чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности".
"Они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности, добиться общей безопасности", - сказал Цзюнь.