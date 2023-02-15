Сорос: Война в Украине может закончиться «распадом российской империи»

Бизнесмен заявил, что бывшие республики СССР с нетерпением ждут, что Россия потерпит поражение в конфликте с Украиной, поскольку хотят отстоять свою независимость.

Текст выступления 92-летнего Сороса на Мюнхенской конференции по безопасности опубликован на его официальном сайте.

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что война в Украине может закончиться «распадом российской империи».

«Победа Украины», по мнению Сороса, приведет к «распаду российской империи», и Россия «больше не будет представлять угрозу для Европы и мира».

Такое развитие событий «принесло бы огромное облегчение открытым обществам и создало бы огромные проблемы для закрытых», добавил миллиардер.

Сорос также заявил, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский на встрече 22 декабря согласились, что единственный способ закончить нынешний конфликт - это выиграть его. Однако Байден предупредил Зеленского, что есть пределы того, что он может сделать для Киева, утверждает бизнесмен.