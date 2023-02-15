Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 20:47

Визит в Москву делегации Милли Меджлиса Азербайджана во главе с Сахибой Гафаровой стал главным внешнеполитическим событием уходящей недели. Последствия заявлений, сделанных на переговорах главами парламентов Азербайджана и России, которые будут обсуждаться и анализироваться ещё не одну неделю, возможно, во многом определят содержание азербайджано-армянского диалога в предстоящие месяцы. По существу, следует проанализировать три темы переговоров между парламентариями двух стран.

Первая – это согласованный, можно сказать, совместный с Москвой ультиматум армянской стороне, отразившийся в реплике председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина: "Давайте руководствоваться решениями, принятыми на уровне глав Азербайджана, Армении и Российской Федерации. И делать со своей стороны все возможное, чтобы договоренности эти были реализованы. Что же касается тех, кто делает заявления в сторону европейских институтов, то они могут просто потерять страну". Комментировать тут особо нечего. Тем более, учитывая реакцию Еревана, последовавшую, буквально, на следующий день, в которой говорилось, что армянская часть работы над "договором о мире", практически, завершена и передана Азербайджану через Турцию. Здесь следует обратить внимание на фразу премьер-министра Никола Пашиняна: "Понятно, что этот документ должен быть приемлемым и для Азербайджана. И мы надеемся, что прогресс, зафиксированный в результате трех этапов переговоров, можно будет развить".

Чем реально завершится армяно-азербайджанский переговорный процесс, сказать пока трудно. Известно лишь, что в ходе согласований в последние месяцы официальный Ереван так резко менял «направление ветра» в сторону Евросоюза, что Россия напряглась по этому поводу даже больше, чем Баку. Следует понимать, что, вовлекая европейские институты в процесс нормализации отношений с Азербайджаном, Армения вплотную подступает к красным линиям в своих отношениях с Москвой, которая и без того перегружена военными действиями с мощным противником, поддерживаемым всей натовской коалицией. Вот почему тут, как говорится, уже не до сантиментов и тонкостей понимания "армянского контекста". Что, собственно, и выразил спикер Госдумы Российской Федерации. Москва, естественно, не может не обращать внимание на стремление Еревана привлечь на границу с Азербайджаном мониторинговые группы из Франции и Германии, а также провести через Совет Безопасности ООН предложение об отправке на Южный Кавказ западных миротворцев, чтобы заменить там российских. Политические игры «на две доски» никак не вписываются в видение путей стабилизации безопасности в регионе, сложившееся после 44-дневной войны у Владимира Путина и Ильхама Алиева, и это вызывает у руководства России серьезное беспокойство. Которое только усиливает еще один существенный момент. Как известно, по результатам Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года пришло время ввести в действие транспортный коридор. Для России, в планы которой входит создание транзита в сторону Турции, Ирана и Персидского залива, его открытие и эксплуатация являются важным пунктом. Однако Ереван, судя по всему, по-прежнему не готов к выполнению одного из принципиальных условий Трехстороннего заявления.

В связи с чем Пашиняну достаточно ясно дают понять: если Армения не сдаст назад и будет упорствовать в продвижении своих внешнеполитических инициатив, нарушающих сложившийся политический баланс и торпедирующих присутствие России на Южном Кавказе в пользу ЕС и США, то Москва, не исключено, может остаться полностью безучастной в случае нового витка армяно-азербайджанского военного противостояния. При этом подчеркивается, что на фоне наступления России в Украине, такое обострение ситуации на Южном Кавказе для международного сообщества может оказаться не столь заметным. Что же касается российских миротворцев, то очевидно, что Москве принципиально важен факт их дальнейшего присутствия в регионе, а вовсе не то, кто контролирует Карабах и осуществляет на его территории экономическую деятельность. Таким образом, продление мандата российских миротворцев в Карабахе после 2024 года зависит исключительно от отношений президентов Путина и Алиева, но никак не от премьер-министра Пашиняна. Судя по всему, эта данность так или иначе доходит до понимания руководства Армении. Вторая тема визита делегации Милли Меджлиса – это, с одной стороны, расширение межпарламентского взаимодействия двух стран на фоне антироссийских санкций, а с другой - антиазербайджанские акции Евросоюза и Парижа. Здесь отчетливо прослеживаются попытки воздействовать на руководство Азербайджана посредством зависимых от европейских грантов общественных групп рычагами "демократической транспарентности". Все это очень напоминает ситуацию начала 2000-х, когда Азербайджан пытались раскачать процессами "оранжевых" протестов. И в России, и в Азербайджане хорошо знают, как раскручиваются маховики этого деструктивного механизма.

На переговорах в Москве было подчеркнуто, что взаимодействие парламентских групп и правящих партийных коалиций стран "стабильной Евразии" является одной из актуальных задач межпарламентского взаимодействия. Не случайно на переговорах, в частности, обсуждалось, возобновление практики совместных заседаний профильных комитетов Государственной Думы и Милли Меджлиса. До пандемии коронавируса её успешно использовали Совет Федерации РФ и Сенат парламента Казахстана. Было высказано предложение начать эту практику в более широком формате, с участием азербайджанских депутатов и, возможно, с делегацией парламента Узбекистана. Помимо этого, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пригласила делегацию Азербайджана принять участие в X Невском международном экологическом конгрессе, который состоится в мае нынешнего года. Напомним, что возглавляемая Лейлой Алиевой азербайджанская общественная инициатива IDEA, сумевшая за десять лет деятельности приобрести огромный опыт в восстановлении экологической среды Южного Кавказа, имеет множество проектных связей по всему миру.