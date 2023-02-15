В окрестностях Софии нашли 18 мертвых мигрантов
Полиция Болгарии обнаружила в окрестностях Софии грузовик, в котором находились около 40 нелегальных мигрантов, 18 из которых были мертвы.
Сигнал о происшествии поступил около 14:15 по местному времени (около 16:15 по Баку).
"Данных о ДТП нет, по первоначальной информации, грузовик в потайном отсеке перевозил незаконных мигрантов, всего около 40 человек, 18 из них умерли, некоторые уцелевшие госпитализированы", - говорится в сообщении полиции.
По уточненным данным, 16 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, 10 человек получают медицинскую помощь на месте. Возле обнаруженного транспортного средства работают полицейские и медики. По информации телеканала BTV, вероятной причиной гибели людей стала нехватка воздуха в тайнике, где они находились.