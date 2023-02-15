Пригожин заявил о взятии «вагнеровцами» села под Бахмутом
Российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии села Парасковиевка городской общины Бахмутского района Донецкой области Украины.
«Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», - говорится в Telegram-канале Пригожина.
«Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки. Спасибо им! Герои!», - отмечается в публикации.