Украина получила заем от Всемирного банка

"Сегодня в государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступила вторая часть дополнительного финансирования на $203 млн", - говорится в сообщении украинского Минфина.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Украина получила очередной заем на сумму $203 млн от Всемирного банка под гарантии Великобритании.

Общий объем ссуды под гарантии Великобритании, первая часть которой была перечислена ранее, составляет $500 млн.

Этот кредит был предоставлен на льготных условиях, срок его погашения составляет 18,5 лет с 5-летним льготным периодом, процентная ставка - 0,25% годовых.

Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета Украины по выплате социальной помощи семьям с детьми и зарплаты работникам госучреждений высшего образования.