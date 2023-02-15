Шпион пытался передать Москве координаты HIMARS в Украине

Как считает следствие, ФСБ пыталась через своего агента узнать максимально точные координаты нахождения реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и IRIS-T. Источники издания, знакомые с делом, говорят, что утечка таких данных маловероятна.

Арестованный в декабре по обвинению в госизмене сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Линке собирался передавать России сведения о позициях западной военной техники, полученной Вооруженными силами Украины.

Подобная работа оплачивалась шестизначной суммой в евро. Деньги были обнаружены у разоблаченного шпиона при задержании.

В конце декабря немецкие спецслужбы обвинили сотрудника BND Германии в шпионаже в пользу России. Как выяснила The Telegraph, задержанным оказался бывший футболист Карстен Линке, который закончил спортивную карьеру ради службы в разведке. Линке руководил подразделениями радиоэлектронной разведки и внутренней безопасностью. Считалось, что до ареста Линке строил успешную карьеру, находился на пути к одной из высших должностей в BND и уже был посвящен в секретные разведданные, которыми обменивались западные разведслужбы.

Предполагаемого сообщника Линке Артура Эллера, который, как сообщается, передавал ФСБ секретные материалы BND, задержали в январе в аэропорту Мюнхена. Оба фигуранта находятся под стражей. Их дела расследует генеральный прокурор Питер Франк. По утверждению Эллера, он считал, что, передавая документы от Линке Москве, помогает BND.

Арестовать Линке и Эллера удалось в рамках неафишированной операции американских и европейских спецслужб по ликвидации российской шпионской сети в Европе. За прошедший год сеть понесла больший ущерб, чем за все время после окончания холодной войны, отмечала The Washington Post.