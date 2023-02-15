Шпион пытался передать Москве координаты HIMARS в Украине
Арестованный в декабре по обвинению в госизмене сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Линке собирался передавать России сведения о позициях западной военной техники, полученной Вооруженными силами Украины.
Об этом сообщает Der Spiegel.
Как считает следствие, ФСБ пыталась через своего агента узнать максимально точные координаты нахождения реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и IRIS-T. Источники издания, знакомые с делом, говорят, что утечка таких данных маловероятна.
Подобная работа оплачивалась шестизначной суммой в евро. Деньги были обнаружены у разоблаченного шпиона при задержании.
В конце декабря немецкие спецслужбы обвинили сотрудника BND Германии в шпионаже в пользу России. Как выяснила The Telegraph, задержанным оказался бывший футболист Карстен Линке, который закончил спортивную карьеру ради службы в разведке. Линке руководил подразделениями радиоэлектронной разведки и внутренней безопасностью. Считалось, что до ареста Линке строил успешную карьеру, находился на пути к одной из высших должностей в BND и уже был посвящен в секретные разведданные, которыми обменивались западные разведслужбы.
Предполагаемого сообщника Линке Артура Эллера, который, как сообщается, передавал ФСБ секретные материалы BND, задержали в январе в аэропорту Мюнхена. Оба фигуранта находятся под стражей. Их дела расследует генеральный прокурор Питер Франк. По утверждению Эллера, он считал, что, передавая документы от Линке Москве, помогает BND.
Арестовать Линке и Эллера удалось в рамках неафишированной операции американских и европейских спецслужб по ликвидации российской шпионской сети в Европе. За прошедший год сеть понесла больший ущерб, чем за все время после окончания холодной войны, отмечала The Washington Post.