Адвокаты Саакашвили об обращении в Европейский суд по правам человека

"Рассмотрение подобных тяжб в Тбилисском апелляционном суде проходит в настолько сжатые сроки, что на этом этапе мы воздерживаемся от подачи иска в ЕСПЧ", - сказал Хачапуридзе.

Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили решили отложить обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) до решения Тбилисского апелляционного суда по делу об отмене или отсрочке наказания для их подзащитного.

При этом он не исключил, что апелляция может принести результат.

"Мы подождем Тбилисский апелляционный суд и примем соответственное решение. В любом случае на сегодня реальность такова, что не исключено, что Тбилисский апелляционный суд изменит это решение", - сказал Хачапуридзе.

Основанием для таких предположений является диагноз Саакашвили "кахексия", который экс-президенту поставили в клинике "Вивамеди", где он проходит лечение, отметил он.

"Саакашвили было отказано на основании показаний Нино Надирадзе (директор "Вивамеди" - ред.) – якобы Саакашвили не хочет есть. В то же время сама клиника "Вивамеди" подтвердила диагноз "кахексия", который поставили грузинские и американские эксперты. Соответственно, Тбилисский городской суд опирался на ложную информацию", - сказал Хачапуридзе.

По его словам, диагноз "кахексия" является основанием для отсрочки или отмены наказания согласно приказу министра здравоохранения.

При этом адвокат отметил, что, если Тбилисский апелляционный суд примет решение об отсрочке, Саакашвили отправится на лечение за границу.

"В случае отсрочки произойдет его незамедлительный перевод на лечение за границу. Несколько европейских стран выразили готовность отправить специальный медицинский самолет, и его отправят в ведущие европейские клиники", - отметил Хачапуридзе.

При этом он отметил, что у адвокатов есть план действий и на случай отказа, защита пока не будет его озвучивать, однако в намерениях - исчерпать все ресурсы правового решения внутри страны.

Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.