В Турции ожидается новое землетрясение

Сейсмологи ожидают повторные подземные толчки магнитудой более 5, сообщил представитель Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.

Люди в регионах Турции, пострадавших от недавних разрушительных землетрясений, должны готовиться к новым подземным толчкам.

В настоящее время в регионе каждые 4 минуты ощущаются подземные толчки. До сих пор зарегистрировано уже свыше 4 700 афтершоков, магнитуда сорока из них превышала 4.

"Это весьма необычная ситуация", - отметил он.

В районах бедствия людям по-прежнему рекомендовано не возвращаться в свои дома и держаться подальше от зданий. Тем не менее местные жители в отсутствие альтернатив вынуждены возвращаться домой за одеждой и личными вещами.