В рамках 9-го заседания совместной азербайджано-венгерской межправкомиссии в Будапеште состоялся бизнес-форум. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, в бизнес-форуме приняли участие 87 компаний: 26 - из Азербайджана, 61 - из Венгрии.

На заключительном мероприятии бизнес-форума выступили сопредседатель межправкомиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель от Венгрии, министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.