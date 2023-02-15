Что обсудили в Будапеште азербайджанские и венгерские бизнесмены? фото
В рамках 9-го заседания совместной азербайджано-венгерской межправкомиссии в Будапеште состоялся бизнес-форум. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, в бизнес-форуме приняли участие 87 компаний: 26 - из Азербайджана, 61 - из Венгрии.
На заключительном мероприятии бизнес-форума выступили сопредседатель межправкомиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель от Венгрии, министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.
Было подчеркнуто, что повестка дня сотрудничества двух стран постоянно расширяется в результате усилий глав государств и подписания важных документов. Отмечено, что венгерские предприниматели проявляют интерес к участию в широкомасштабных строительных работах, ведущихся в настоящее время на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.
Глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, проинформировал о работах в направлении развития предпринимательства, улучшения деловой и инвестиционной среды в Азербайджане.
Заместитель председателя правления Зоны свободной торговли в Аляте Исмаил Манафов рассказал о важном значении данного проекта.
Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов проинформировал о мерах по поддержке деятельности предпринимателей, налаживанию сотрудничества между ними и реализации совместных инициатив.
Выступили также бизнесмены из Венгрии, которые подчеркнули, что работа, проделанная для расширения венгерско-азербайджанских отношений, вызывает удовлетворение и для развития отношений между бизнесменами двух стран созданы благоприятные условия.
На бизнес-форуме состоялись встречи между бизнесменами, проведены обсуждения будущего сотрудничества.