До июля в Нидерландах начнет работу Центр по расследованию преступлений агрессии

"Центр начнет расследование преступлений агрессии в первой половине 2023 года, - говорится в сообщении ведомства. - Это может стать первым шагом на пути к созданию специального трибунала, занимающегося преступлениями агрессии".

В начале февраля Еврокомиссия объявила об учреждении в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии. Центр будет располагаться в штаб-квартире Евроюста и подчиняться совместной следственной группе, которая расследует преступления в Украине.

В декабре 2022 года Нидерланды также выступили с инициативой размещения в Гааге самого трибунала для преступлений агрессии, совершенных российской стороной по отношению к Украине. Этот вопрос в настоящее время обсуждается специальной группой, в которую входят все страны большой семерки и других государств.

Кроме того, в МИД отметили, что Нидерланды по просьбе Украины предложили разместить в Гааге реестр ущерба, причиненного Россией Украине, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года. Реестр, отметили в министерстве, будет создан в ближайшие месяцы правительством Украины в сотрудничестве с другими странами.

Ожидается, что на этом этапе работать в нем будет около 40 человек.

"Этот орган не будет сам оценивать обоснованность требований или присуждать какую-либо компенсацию, - уточнили в голландском внешнеполитическом ведомстве. - Ожидается, что направленные в него требования будут рассмотрены на более позднем этапе международным комитетом, который еще предстоит создать".

В качестве условия для размещения реестра в Нидерландах правительство страны назвало обеспечение широкой и структурной международной политической и финансовой поддержки.