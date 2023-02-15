Американские военные нашли обломки китайского аэростата

Как отмечается, "поисковая операция завершилась 16 февраля у побережья Южной Каролины". Военные США "обнаружили и собрали обломки высотного разведывательного воздушного шара КНР", сбитого 4 февраля.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Северным командованием американских ВС.

В заявлении уточняется, что "последние обломки отправляют в лабораторию ФБР в Вирджинии". Их проанализируют сотрудники бюро в контрразведывательных целях. Так поступили и с обнаруженными до этого фрагментами аппарата.

"Корабли ВМС и Береговой охраны США покинули зону поисков", - уточнили представители командования.

Ранее сообщалось, что среди обломков аэростата были найдены датчики и электронные компоненты.