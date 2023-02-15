В Болгарии оштрафовали «Лукойл»

Комиссия по защите конкуренции (КЗК) оштрафовала компанию «Лукойл-Болгария» почти на 68 млн левов (около 34 млн евро) за злоупотребление своим доминирующим положением на болгарском рынке.

Решение КЗК опубликовано на ее официальном сайте.

«КЗК отштрафовала на 67 млн 771 тыс. 454 лева «Лукойл-Болгария» за совершенное нарушение закона о конкуренции, выражающееся в злоупотреблении доминирующим положением через ценовое давление на конкурентов в области оптовой торговли топливом в стране», - говорится в заявлении.