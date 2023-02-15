В Болгарии оштрафовали «Лукойл»
Комиссия по защите конкуренции (КЗК) оштрафовала компанию «Лукойл-Болгария» почти на 68 млн левов (около 34 млн евро) за злоупотребление своим доминирующим положением на болгарском рынке.
Решение КЗК опубликовано на ее официальном сайте.
«КЗК отштрафовала на 67 млн 771 тыс. 454 лева «Лукойл-Болгария» за совершенное нарушение закона о конкуренции, выражающееся в злоупотреблении доминирующим положением через ценовое давление на конкурентов в области оптовой торговли топливом в стране», - говорится в заявлении.
Отмечается, что «Лукойл-Болгария» владеет более чем половиной рынка и является лидером оптовой торговли моторным топливом.
Решение КЗК может быть обжаловано в Административном суде Софийской области в течение 14 дней. В компании «Лукойл-Болгария» заявили о том, что воспользуются данной возможностью.
«Компания не согласна с решением КЗК и воспользуется своим правом обжаловать его перед судом, и предпринять все меры для защиты своих интересов. Категорично заявляем, что «Лукойл-Болгария» развивает свою деятельность в полном соответствии с болгарским и европейским законодательствами», - говорится в официальном заявлении компании, распространенном в СМИ.