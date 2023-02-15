В США начато расследование действий Байдена по выводу сил из Афганистана

Республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США начали расследование деятельности администрации президента-демократа Джо Байдена, связанной с выводом американских сил из Афганистана, и уже запросили данные у ряда ведомств.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета.

Республиканцы "направили письма с требованием предоставить документы, корреспонденцию и сведения, касающиеся провального ухода из Афганистана, эвакуации и проверок афганцев, которые переезжают в США".