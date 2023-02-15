В США начато расследование действий Байдена по выводу сил из Афганистана
Республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США начали расследование деятельности администрации президента-демократа Джо Байдена, связанной с выводом американских сил из Афганистана, и уже запросили данные у ряда ведомств.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета.
Республиканцы "направили письма с требованием предоставить документы, корреспонденцию и сведения, касающиеся провального ухода из Афганистана, эвакуации и проверок афганцев, которые переезжают в США".
Данные послания были отправлены законодателями в Совет национальной безопасности Белого дома, Госдепартамент, Пентагон, Комитет начальников штабов Вооруженных сил США, Министерство внутренней безопасности США и Агентство США по международному развитию.
В комитете подчеркнули, что действия администрации привели к "катастрофическим последствиям для национальной безопасности США и в гуманитарной сфере". Республиканцы отметили, что оставленные в Афганистане американские вооружения получило радикальное движение "Талибан".
Ранее и другие законодатели из числа республиканцев в Конгрессе США запрашивали у американских ведомств сведения относительно указанных событий.