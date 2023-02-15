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Бакинский метрополитен выпустил на линию последний из четырех новых поездов, доставленных в конце 2022 года, после наладки и испытаний. В настоящее время количество поездов нового поколения, курсирующих на линиях метрополитена, достигло 23, количество вагонов – 115. Как говорится в сообщении Бакметрополитена, поезда, каждый из которых состоит из 5 вагонов, произведены в соответствии с техническими условиями ЗАО «Бакинский метрополитен» на предприятии «Метровагонмаш», входящем в состав российского акционерного общества «Трансмашхолдинг».

Поезд типа 81-765 B/81-766 В, запущенный на новой линии, как и предыдущие, оснащен системой контроля микроклимата. Система кондиционирования воздуха в поездах произведена с учетом климатических особенностей Баку. Прямой переход из вагона в вагон не только равномерно распределяет пассажиров по поезду, но и увеличивает пассажировместимость.

В целом головные вагоны этих поездов рассчитаны на 315 пассажиров, а средние вагоны - на 329 пассажиров. Это означает, что пассажировместимость одного поезда составляет 1 617 пассажиров. Головные вагоны снабжены посадочными местами на 38, средние - на 44 человека.