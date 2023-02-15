Атака боевиков ИГИЛ в Сирии: более 50 погибших

Свыше 50 человек были убиты во время нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" в провинции Хомс на востоке Сирии.

Об этом сообщил сирийский телеканал Al-Ekhbariya.

По его сведениям, "более 50 граждан погибли во время сбора трюфелей в результате нападения, совершенного террористами ИГИЛ к юго-востоку от города Эс-Сухна в восточной части провинции Хомс".