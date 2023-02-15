Число погибших в Турции превысило 39,6 тысячи
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 39 672.
Об этом в эфире телеканала ТRТ сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
"Согласно последним данным, в результате двух землетрясений погибли 39 672 человека, 105 505 человек пострадали", - сказал он.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой более 7 (в 04:17 по местному времени – магнитудой 7,7 и в 13:24 – магнитудой 7,6).
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