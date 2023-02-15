Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 23:07

В феврале 2007 года, когда президент России Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности со своей знаменитой речью о неприемлемости и невозможности однополярного мира, Запад истолковал ее, как начало новой «холодной войны». Поскольку через шестнадцать лет после распада СССР, Россия, возродившаяся как наследница огромной советской империи за счет стремительно растущих нефтяных доходов, фактически, бросила вызов цивилизованному миру, заявив о себе, как о «сверхдержаве», интересы которой Запад должен постоянно учитывать.

Со дня выступления Путина прошло шестнадцать лет. И сегодня, 17 февраля, в Германии начала работу очередная Мюнхенская конференция по безопасности. Как уже сообщалось, на конференцию участвует президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства проводит встречи с известными представителями мировой политической элиты. В Мюнхен также прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, которые приняли участие в работе специальной панели о будущем Кавказа, организованной устроителями в рамках конференции. Как и предполагалось, России на Мюнхенской конференции нет, поскольку «холодная война» между Москвой и Западом, начало которой положило выступление Путина в 2007 году, переросла на территории Украины в «горячую» стадию. И, как результат, железный занавес опущен, и участники престижнейшего международного мероприятия обсуждают глобальные вопросы безопасности в Европе и мире без представителей Российской Федерации.

Мюнхенская конференция, созданная в разгар «холодной войны» по инициативе бывшего офицера вермахта Эвальда-Генриха фон Клейста, начала свою деятельность в 1963 году, как «Wehrkundetagung» или «Конференция по военным знаниям». А вскоре она превратилось в своеобразный трансатлантический клуб, в котором западные политики, генералы и руководители разведслужб координировали свои действия и вырабатывали совместные планы борьбы с советским коммунизмом. После распада СССР, ставшего финалом «холодной войны», мероприятие значительно расширило свои горизонты. Поначалу в Мюнхен стали приглашать бывших идеологических противников, потом была принята новая повестка, выходившая за рамки военных вопросов и затрагивавшая такие проблемы, как изменение глобального климата и проблемы миграции. Но сегодня, похоже, конференция возвращается к своим историческим корням. Хотя в Мюнхен приглашены лидеры целого ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки, подавляющее большинство участников представляют США и Европу. Основной темой нынешней конференции стала Украина. Что же касается России, то действия этой страны обсуждаются участниками, как один из наиболее существенных факторов, угрожающих безопасности в Европе и мире.

Из сотен гостей, прибывших в Мюнхен, наиболее представительной является делегация США, возглавляемая вице-президентом Камалой Харрис. В состав делегации вошли 60 сенаторов и членов Палаты представителей, а также госсекретарь Энтони Блинкен. В субботу Камала Харрис выступит с заявлением в поддержку Украины. В то же время, общий тон мероприятию задает президент Украины Владимир Зеленский, который выступил по видеосвязи. К тому же, украинская делегация - вторая по численности после США. В нее входят министр обороны Алексей Резников, глава МИД Дмитрий Кулеба, а также более двадцати депутатов Верховной Рады и экспертов. В первый день конференции выступили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Примечательно, что открыл конференцию не канцлер Шольц, представляющий страну-организатора, а президент Зеленский. В конференции принимают участие премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава правительства Великобритании Риши Сунак, глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И, президенты Польши Анджей Дуда, Финляндии Саули Ниинистё, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. От ЕС участвуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель. Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции, заявил, что Россия не была приглашена на конференцию, дабы не превращать мероприятие в площадку для реализации пропагандистских целей.

Также не был приглашен Иран, хотя в прошлом году именно Мюнхен был площадкой переговоров США и других западных официальных лиц с представителями Исламской Республики. На сей раз, из-за срыва переговоров по ядерной программе, а также из-за непрекращающихся массовых протестов, охвативших, практически, весь Иран, организаторы пригласили в Мюнхен иранских диссидентов. Хойсген также добавил, что организаторы Мюнхенской конференции по безопасности вовсе не считают её «нейтральной площадкой». «Это форум, отстаивающий политику, основанную на правилах», - подчеркнул он, добавив, что страны, которые не соблюдают эти правила, приглашение в Мюнхен не получили. Следует отметить, что еще до того, как организаторы конференции объявили, что Россия не приглашена, Москва, устами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подчеркнула, что не видит смысла наблюдать за тем, как «некогда уважаемая конференция превратилась в балаган с антироссийской направленностью».

Двенадцать лет назад Россия и США выбрали Мюнхенскую конференцию по безопасности как символическое место для официального запуска нового соглашения по ограничению стратегических наступательных вооружений. К тому времени Мюнхенская конференция уже зарекомендовала себя, как один из самых влиятельных форумов глобальной дипломатии в мире, переговорную площадку, на который традиционно собирались недоброжелатели и прямые враги, чтобы обсудить разногласия и даже заключить сделки. В этой связи очевидно, что сегодня ни о каких дипломатических контактах между Россией и США не может быть и речи. Постоянным участникам конференции будет трудно не заметить отсутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который долгое время был в Мюнхене постоянным гостем. Тем не менее, Кристоф Хойсген отмечает, что принятое решение было правильным.