Зеленский призвал Запад не идти на компромиссы с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит альтернативы членству его страны в НАТО и ЕС, а также призвал не идти на компромиссы с Россией.

"Нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО, нет альтернативы нашему единству", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.