Зеленский призвал Запад не идти на компромиссы с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит альтернативы членству его страны в НАТО и ЕС, а также призвал не идти на компромиссы с Россией.
"Нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО, нет альтернативы нашему единству", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он также призвал страны не идти на уступки России.
"Разве может Европа быть предметом компромисса? Нет", - сказал президент Украины.
Зеленский в очередной раз заявил, что Россия угрожает своим соседям, а также призвал западные страны наращивать поставки оружия Киеву, назвав их "пращей", которая поможет одержать победу.