Франция передала Украине ракетные комплексы Akeron
Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы пятого поколения Akeron, заранее этого не анонсируя.
Об этом сообщил вице-президент Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио, его цитирует Opexnews.
Система Akeron MP поступила на вооружение Парижа в 2017 году. Ее разработали для замены MILAN и Javelin. Система является переносной и может предназначаться как для пехоты, так и для установки на боевые машины.
Дальность стрельбы – 5 км.