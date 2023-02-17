Премьер-министр Али Асадов и министры анализируют состояние азербайджанской экономики

Напомним, что Центр был создан указом президента Азербайджана 20 апреля 2016 года в целях обеспечения расширения сферы охвата проводимых экономических реформ и эффективной координации работ в этой области.

Сегодня, в пятницу, 17 февраля, состоялось заседание Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

На заседании Наблюдательного совета под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены вопросы, вытекающие из "Стратегии социально-экономического развития АР на 2022-2026 годы" и распоряжения президента от 16 ноября 2022 года об утверждении "I Государственной программы по большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

На заседании принимали участие помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности Натик Амиров, помощник президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, министр финансов Самир Шарифов, председатель Национального банка Азербайджана Талех Кязимов, министр экономики Микаил Джаббаров и другие официальные лица.

На заседании была заслушана презентация исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсала Гасымлы.

По итогам заседания Центру анализа экономических реформ и коммуникаций были даны соответствующие поручения.