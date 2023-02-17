Алиев и Пашинян примут участие в дискуссии в Мюнхене
18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится панельная дискуссия, посвященная проблемам безопасности в регионе Южного Кавказа.
Как говорится в повестке дня конференции, опубликованной на ее официальном сайте, в дискуссии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили, генсек ОБСЕ Хельга Шмидт.
Модератором выступит председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген.
Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 17 февраля, ее работа продлится до 19 февраля.