Алиев и Пашинян примут участие в дискуссии в Мюнхене

18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится панельная дискуссия, посвященная проблемам безопасности в регионе Южного Кавказа.

Как говорится в повестке дня конференции, опубликованной на ее официальном сайте, в дискуссии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили, генсек ОБСЕ Хельга Шмидт.

Модератором выступит председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген.

Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 17 февраля, ее работа продлится до 19 февраля.