Рустам Мурадов стал генерал-полковником
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Восточным военным округом (ВВО) Рустаму Мурадову.
Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Указом российского президента звание генерал-полковника присвоено также командующему Западным военным округом (ЗВО) Евгению Никифорову.
Мурадов был первым командующим российским миротворческим контингентом в Карабахском регионе Азербайджана.