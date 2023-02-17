Рустам Мурадов стал генерал-полковником

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Восточным военным округом (ВВО) Рустаму Мурадову.

Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом российского президента звание генерал-полковника присвоено также командующему Западным военным округом (ЗВО) Евгению Никифорову.

Мурадов был первым командующим российским миротворческим контингентом в Карабахском регионе Азербайджана.