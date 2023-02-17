Пехлеви также выразил свое отношение к текущей политической ситуации в Иране:

Об этом на полях Мюнхенской конференции в интервью азербайджанским телеканалам заявил Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году шаха Ирана Мохаммадреза Пехлеви, комментируя теракт, совершенный 27 января в посольстве Азербайджана в Тегеране.

«Иранский режим игнорирует международные законы. Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране является нарушением международного права».

«На самом деле это революция. Этот процесс приветствуется и поддерживается всеми свободолюбивыми людьми мира. Что касается нападения на посольство Азербайджана, то иранский режим отвернулся от международных законов: они его не волнуют. Другую оценку этому нападению дать никак нельзя».

Пехлеви отметил, что процессы, происходящие в Иране, могут превратить его в свободную страну.

«Каждый человек, проживающий на территории Ирана, должен с уважением относиться к жителям Южного Азербайджана», - добавил сын свергнутого шаха.

Напомним, 27 января произошел теракт в посольстве Азербайджана в Иране. Террорист, вооруженный автоматом, атаковал дипредставительство, убил начальника службы безопасности Орхана Аскерова и ранил двух охранников.

29 января сотрудники и члены семей посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы в Баку. Деятельность дипмиссии была полностью приостановлена.

О.Аскеров, ставший шехидом в результате теракта, был похоронен 30 января на Второй аллее почетного захоронения.